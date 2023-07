Yailin tras Anuel mostrar el rostro de Cattleya "Supéralo narcisista te volviste naaaaa"

«Supéralo narcisista te volviste naaaaa». Fue el mensaje que escribió en Instagram la dominicana Yailin La Más Viral, luego de que su expareja sentimental, Anuel AA, publicara una fotografía mostrando por primera vez el rostro de la hija de ambos.En la imagen se observa a la pequeña Cattley en un cunero del hospital en el que nació hace unos tres meses. En el mensaje que acompañó la publicación , Anuel no mencionó a la bebé, sino que escribió: “Esa tiradera no es pa’ mí, quizá es pa’ Molusco, Chente y Alofoke. No sé, jeje, pero bueno, pa’ los que hacen podcast. Amor y paz”, expresó el boricua, quien inició haciendo quizá referencia a la canción ‘Pa’ mí’ de Bad Bunny.Otro que arremetió contra el ex de Karol G por compartir la foto, fue el «colaborador» de Yailin, Tekashi 69, quien insultó al trapero tildándolo de «rata» y lo acusó de no haber asumido su rol de padre.«Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses, pampers, leche, renta para la casa, ropa…», sostuvo el rapero de origen mexicano en un comentario.Origen del «pleito»Todo inició este martes, cuando Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la artista, colgó una foto de Cattley en su historia de Instagram, siendo cargada por Tekashi 69, cosa que al parecer no le habría gustado al trapero boricua.«Qué mejor regalo que este», dice el texto que la La Más Viral escribió en la publicación.