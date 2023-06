 Yailin la Más Viral confiesa que Anuel AA la mandó a borrarse el tatuaje que se hizo de »Alofoke»

A lo que ella responde que fue su ex pareja, el artista puertorriqueño Anuel AA, quien le pidió que se lo quitara. »Fue tu compadre que me mando a borrarlo’ se escuchó decir la dominicana Yailin la mas Viral. Estas declaraciones, captadas entre risas en la mesa, generaron diversas reacciones entre los seguidores. Cabe destacar que los Premios Heat se llevarán a cabo hoy en Cap Cana, República Dominicana. Tanto la prensa local como la internacional están expectantes ante lo que sucederá cuando comience la ceremonia de la octava edición de los Premios Heat y ambos ex esposos se presenten en el gran escenario ubicado en la playa Juanillo en Cap Cana

Reflexiones sobre la importancia de la comunicación en las relaciones

El episodio del tatuaje y las declaraciones de Yailin la Más Viral y Santiago Matías nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunicación en las relaciones personales. Aunque en este caso la conversación se desarrolló en un tono ligero y entre risas, es evidente que la solicitud de Anuel AA a Yailin la Más Viral tuvo un impacto en su decisión de borrar el tatuaje.