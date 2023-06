VIDEO| David Collado anuncia buscará la Presidencia en 2028 y 2032

El ministro de Turismo, David Collado, celebro hoy en un multitudinario acto el día de las madres en el Distrito Nacional y aprovecho el momento para anunciar a los presentes de sus aspiraciones con miras a la presidencia de la República para el año 2028 y 2032.

Collado resalto de manera eufórica de sus posibles y reales intenciones de ir tras el sodio presidencia para el 2028 y un poco más, señaló que quienes tratan de confundir el miedo con la decencia están pensando de manera errónea, se consideró como la persona idónea para dar continuidad a la obra de gobierno del presidente Abinader.

El ministro Collado sostuvo en el acto con las madres del distrito, que al presidente Abinader le ha tocado gobernar en los momentos más difíciles en la historia del país; además dijo estar consciente de las inconformidades de algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Dirigentes que entienden no ganan lo que deberían ganar, dirigentes que no tienen la posición que entienden deberían tener, Yo mismo no tengo la posición que entendía debería de tener, pero si les quiero recordar algo que es mejor adentro con presión que abajo con depresión”, expreso Collado.

Collado definió la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader como historia y decidida a seguir gobernando sin robar, con transparencia, eficiencia para que exista una mejor República Dominicana, pero para todos, concluyo David.