Miriam Germán agradece apoyo ante amenazas

Santo Dominggo.-El capo dominicano que amenazó a la procuradora general Miriam Germán Brito, desde España, envió mensajes vía WhatsApp diciéndole que si le tocaba a su gente en la cárcel, que eso se iba a resolver con sangre, mandando a matar a su hijo.





Así lo reveló, la jefa del Ministerio Público, y dijo que le preocupa que lo escribió: “Lo que me afectó fue que alguien me envió un mensaje por WhatsApp, diciéndome que si le tocaba a su gente, no sé quiénes son su gente, y eso se iba a resolver con sangre, no era la mía, él escribía, me dijo eso mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo”.









Manifestó que no puede dar detalle porque se investiga, tras agradecer el apoyo a los miembros del Ministerio Público y a representantes de la sociedad civil.





“Quiero externar mi profunda gratitud por este tipo de apoyo, y también manifestarle, que yo siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona”, expresó la magistrada tras ver el apoyo de las organizaciones.





Con la consigna “Si tocan a Miriam nos tocan a todas” y “Miriam no está sola”, representantes de varias organizaciones que se manifestaron frente a la Procuraduría, en apoyo a la magistrada Germán Brito, y al equipo de fiscales que han asumido con responsabilidad su rol de enfrentar la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia.





Además, pidieron al Estado velar por la seguridad de la procuradora, que es un tema de alta prioridad, y se debe garantizar, y que se respete la integridad física y moral..





Investigación — Pesquisa