Offset insinúa que Cardi B le fue infiel y ella se defiende..

Este lunes ha comenzado a circular una captura de pantalla de un texto publicado en las historias de Instagram de Offset que dice: "Mi esposa se c*gió a un negro en mi pandilla, todos los negros saben cómo vengo".



Inmediatamente, Cardi B, quien anoche felicitó a su esposo por su participación junto a Quavo en el homenaje a Takeoff durante la ceremonia de los Premios BET, recurrió a Twitter Spaces, donde además de negar las acusaciones, cantó: "Primero que nada, déjame decirte / No puedes acusarme de todas las cosas / Sabes de lo que eres culpable / Y veo que es fácil para ti echarme la culpa de todo". Esta es la letra de la canción "I should have cheated" de Keyshia Cole.



En ese sentido, la cantante de origen dominicano también explicó que su fama no la dejaría sostener una relación extramarital con alguien dentro o fuera de la industria de la música, ya que no sería un secreto.



"Si le estuviera dando este c*ño a alguien, estaría fuera. No soy cualquiera. No puedo c*germe a cualquiera porque se lo dirán al mundo. No puedo c*germe a nadie en la industria porque ellos también lo dirán", dijo Cardi.



Y añadió: "Así que, por favor, chico, deja de actuar como un estúpido. Deja de actuar como un estúpido. Volviéndote loco por un maldito espacio, no juegues conmigo. ¿Qué c*rajo? Deja de jugar. Eso es todo lo que voy a decir, porque de verdad, seamos serios".



La intérprete de "Wap" hizo referencia a una conversación anterior en Twitter Spaces, donde aseguró que se casaría con "otro negro rico si se divorcia", lo que al parecer, molestó a Offset.



Durante su seis años de matrimonio, el rapero estadounidense ha sido acusado de serle infiel a su esposa, quien en 2020 solicitó el divorcio. Fuente listin diario