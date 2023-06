Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira se convirtieron en padre . Este es el séptimo hijo de Marc, de 54 años.

El cantante puertorriqueño Marc Anthony y la modelo paraguaya Nadia Ferreira se convirtieron en padre del bebé esperaban, anunciaron a través de las redes sociales.



“El tiempo de Dios es Perfecto. Feliz día del Padre. God’s timing is always perfectHappy Father’s Day”, escribió el artista el domingo junto a una tierna foto en la que aparece cargando al recién nacido.



La pareja no ha revelado el género del bebé.



Este es el séptimo hijo de Marc, de 54 años, y el primero de la exMiss Paraguay, de 23 años. Fuente listin diario