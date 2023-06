Lionel Messi anuncia que jugará en el Inter Miami la próxima temporada

AFP

El futbolista argentino Lionel Messi anunció este miércoles que continuará su exitosa carrera en el Inter Miami, club de la liga estadounidense Major League Soccer (MLS), a partir de la próxima temporada.





"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino ahí. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", dijo Messi en una entrevista con Mundo Deportivo.





Según afirmó el rosarino, su intención era regresar al Barcelona FC, pero se encontró con una serie de dificultades que lo llevaron a tomar otro rumbo.