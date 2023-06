Exesposa de Prince Royce, llora al hablar por primera vez de su ruptura.

Prince Royce y Emeraude Toubia anunciaron su divorcio en marzo de 2022 tras casi una década de relación y tres años de matrimonio.



Desde ese momento, la actriz no se había referido al tema hasta que este viernes, durante su visita a "Primer Impacto" como parte de la gira de medios de su serie "With love", habló por primera vez y se emocionó al ver imágenes de su boda de ensueño.



"Estuve en relación y casada 12 años con alguien a quien quise mucho y todavía quiero mucho, tiene un lugar especial mi corazón. Ahora estoy soltera a mis 30 años y navegando para encontrarme otra vez", expresó Emeraude con ojos llorosos.



Finalmente, la reina de belleza canadiense de origen mexicano dijo que se encuentra disfrutando de su soltería y que desea lo mejor para el cantante. Además, compartió su participación en el espacio de Univisión a través de su Instagram, donde atribuyó su vulnerabilidad a estar de vuelta en Miami, ciudad en la que vivió con Royce



"Fue una boda... la recuerdo con mucho cariño. Es lo que fue, le deseo mucho amor, espero que encuentre a la persona de su vida y yo espero también encontrar la mía", añadió.



"Ahorita me estoy abrazando, aprendiendo a vivir, a amarme, y a estar soltera en esta época, que no es fácil. Pero muy contenta y lista para las sorpresas que me tiene la vida", finalizó.