Ex escolta del merenguero Eddy Herrera está reclamando más de un millón de pesos de prestaciones laborales por 22 años de servicios.

Un ex escolta del merenguero Eddy Herrera está reclamando más de un millón de pesos de prestaciones laborales por 22 años que estuvo trabajando con él.



En ese sentido, José Miguel Castillo (Bobén) relató que ganó una demanda en los tribunales, la cual insta al artista a pagarle sus prestaciones.



“Me duele el alma. Yo no quería llegar hasta este extremo, en esta circunstancia, por lo que me está pasando”, dijo Castillo al ser entrevistado por el periodista José Peguero.



Afirmó que en la época de la pandemia el autor del tema musical “Demasiado niña” le propuso una liquidación de 170 mil pesos, pero José Miguel se negó a aceptarlo.



Denunció que en medio del Covid-19 fue al médico a tratarse una situación de salud y resultó que su seguro médico tenía dos años cancelado e igual cantidad sin cotizar en la Administradora de Fondos de Pensiones.



Aseguró que durante 22 años ganaba 35 mil pesos, pero que cuando Eddy Herrera rescindió sus servicios solamente le reconoce un salario de 10 mil pesos.



La sentencia emitida por el tribunal fue apelada por el artista de “Pégame tu vicio”, alegando que un millón 29 pesos es mucho dinero.

Fuente Robinson Castro para Ensegundos.do