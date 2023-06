Chris Lebrón se presentó en silla de ruedas en el concierto de Arcángel

Arcángel se presentó por primera vez la noche de este sábado en el Estadio Quisqueya y el joven intérprete dominicano que forma parte de su compañía Flow Factory, Chris Lebrón, sorprendió a todos los presentes no solo por su impecable participación sino también por haberla realizado sobre una silla de ruedas. C hris Lebrón fue el encargo de la apertura del concierto y bromeó diciendo que sufrió un accidente con la esquina de su cama, pero previo a su entrada revelaron un audio de Santiago Matías, quien aseguraba que "un cantante sufrió un accidente en una motocicleta y le pusieron clavos en la pierna". Habitualmente, los clavos intramedulares en tratamiento de fracturas se utilizan en caso de fracturas diafisarias de fémur, tibia y húmero, fracturas del húmero proximal o fracturas del fémur proximal, según MBA Surgical Empowerment. En un video compartido en sus redes sociales, Lebrón explicó que sentir la adrenalina montando motocross lo ayuda con sus miedos e inseguridades, "pero el único vicio que tengo en la vida casi me la arrebata". A juzgar por los clavos que sobresalían por su pierna, el accidente pudo haber sido grave y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, aunque no ha ofrecido mayores detalles sobre lo ocurrido. Por otro lado, el novel artista cantó sus éxitos "Mesero" y "Desde mis ojos" e hizo un homenaje a Juan Luis Guerra con "El Niagara en bicicleta". Además invitó a La Ross María al escenario y cantaron juntos "Siri".

