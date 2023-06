CHEDDY GARCIA ARMA REBU EN ALOFOKE RADIO SHOW PIDE A LAS AUTORIDADES QUE LO TRAQUEN

La actriz dominicana Cheddy García expresó su indignación a través de su cuenta de Instagram ante lo que considera una campaña «sucia» y «manipuladora» del empresario e influencer Santiago Matías «Alofoke» en su contra y de su hija, Chelsy.Cheddy declaró su descontento con la postura de Alofoke, que opinó en uno de sus recientes programas que su hija Chelsy no crece artísticamente debido a que su madre no le permite hacerlo por sí misma.En su mensaje, Cheddy solicita a las autoridades que intervengan después de los mensajes del influencer Santiago Matías, los cuales violan la intimación legal que ella le hizo para que no hablara ni de ella ni de su hija.En su mensaje, la actriz y humorista sostuvo que está cansada de que Alofoke siga siendo un fenómeno malintencionado y manipulador, al que muchos siguen «por un sueldito» que les da. «Por eso los ricos de este país te odian y los pobres se avergüenzan de ti».«Eres un cáncer social, siempre quieres victimizarte y no es así… tú promueves el odio», afirmó Cheddy. También destacó que su hija es una mujer preparada y ha demostrado su profesionalismo, y pidió que les permitan trabajar tranquilas.Días atrás, Cheddy García cargó contra el empresario e influencer después de que este cuestionara qué canción interpretaría Chelsy en el evento «Mujeres del Movimiento», celebrado el pasado sábado en Nueva York, poniendo en duda el trabajo de la hija de la humorista.