Anuel AA reacciona a nueva canción de Yailin

El primero en reaccionar fue el rapero puertorriqueño, quien a través de sus redes sociales expresó que se siente «como Shakira».

«Me siento como Shakira hoy EMPODERADA «, escribió Anuel AA en Instagram junto a varias fotografías y un video realizado con inteligencia artificial, en el que se le ve interpretando la Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap.

La nueva canción de Yailin habla de superar a su ex Anuel AA: «Egoísta, mentiroso, narcisista. Ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista…El karma te va a devolver pa´ atrás. Real hasta la muerte y te volviste na», dice el tema musical de «letras limpias».