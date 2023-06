Ante amenazas, mudan a Miriam Germán y su hijo a lugar secreto

Santo Domingo, RD.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, se mudó a una residencia más segura debido a las amenazas de muerte de un supuesto cabecilla de una red de narcotráfico que opera principalmente en la región del Cibao.

Una fuente ligada a la investigación explicó al Listín Diario que la Magistrada fue reubicada en otra zona con mayor vigilancia.

Las autoridades señalaron a Joel Ambioris Pimentel García, alias “La J”, como la persona que amenazó a la Procuradora

Germán Brito confirmó el pasado día 6 que recibió amenazas directamente contra su hijo de una persona que advirtió que no le tocaran a su gente en las cárceles.

“Lo que me afectó fue alguien que me mando algo por WhatsApp diciendo que si le tocaban a su gente en la cárcel se iba a resolver con sangre, diciendo que me podían matar a mi hijo”, reveló la Procuradora.

“La J”, quien reside en España, supuestamente controla a nivel delincuencial el nuevo sistema de cárceles de la República Dominicana.

Gestionan repatriación de “La J”

El canciller Roberto Álvarez dijo que está negociando con el gobierno de España la repatriación de “La J”.

“Obviamente estamos en conversaciones con el gobierno de España, pero es un tema del que no podemos hablar”, expresó el canciller a su salida de la Conferencia Business Future of Americas, organizada por la Cámara Americana de Comercio en República Dominicana (AmchamDR).

Pimentel García fue deportado de Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico.

Como dominicano, viajó a Colombia y con identidad de colombiano a España, donde hizo residencia.

Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias del norte de República Dominicana.

La madrugada del martes, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y Policía Nacional realizaron varios allanamientos Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega en busca de más evidencias y posibles cómplices de «La J».

