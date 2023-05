¿Qué le pasó a Fefita durante una fiesta con la Policía?

Republica Dominicana.-Manuela Josefa Cabrera Taveras, mejor conocida como Fefita La Grande, dijo sentirse «impotente» luego de que agentes policiales irrumpieran el pasado sábado, una fiesta que ofrecía en el negocio Campo Verde en Mata del Jobo en Santiago Rodríguez.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Vamo Hablar Inglés” posteo un video en el que narró que los policías llegaron en cuatro vehículos y dos motocicletas con armas de fuego a las 12:35 de la madrugada, cuando apenas había comenzado su show, y solo le permitieron tocar tres canciones y leer un reconocimiento que le entregaron «al vapor», lo que consideró como una «bajeza» y lo más grande que le ha pasado en sus 57 años de carrera.

“Yo no entiendo cómo es que la policía a veces se le olvida quién es artista y quién es delincuente, ¿ustedes me pueden explicar a mí que lo que está pasando? ¿dígame?, espero que esta noticia se haga eco, que no fue a una mierda que se le faltó el respeto, como si fuera una loca de mi propio pueblo Santiago Rodríguez”, narró la acordeonista.