Juliana recibe cientos de críticas luego que denuncia robo de su cartera durante concierto de Ana Gabriel

Tras dar a conocer la noticia de que le sustrajeron su cartera durante el primer concierto de Ana Gabriel, la diputada Juliana O” Neal ha recibido un sinnúmero de críticas por parte de sus seguidores.De inmediato, Juliana respondió a cada una de ellas, donde además pidió empatía hacia ella.«Yo no había dicho nada, quejándome, voceando y la gente dice que es mentira. Yo no cogí un turno en la cámara de diputado a vocéalo y la gente dice que es mentira, porque al parecer así es que nuestra sociedad está funcionando», manifestó¨Cónchale vamos a ser un poco más empático¨, agregó.De las cosas que le fueron hurtadas a Juliana, se encuentran: tarjetas bancarias que fueron canceladas, su cédula de identidad, su licencia de conducir, carnet de estudiante universitaria y su seguro médico internacional por el que tendría que viajar para volver a obtenerlo y es lo que más le preocupa por sus antecedentes de salud, ya que ha sufrido cáncer en dos ocasiones.“Es mi seguro médico, eso es lo que me preocupa, eso es lo que necesito conmigo porque ustedes saben por qué”, manifestó.Juliana mostró además el acta de denuncia que hizo en el destacamento cercano a donde se realizó el concierto.