Dominicano Domingo Germán rompe el silencio sobre sustancia ilegal

El dominicano Domingo Germán dio la cara ante los medios luego de su expulsión el martes por la noche luego que los umpires determinaran usó con una extraña sustancia en sus manos cuando llevaba tres entradas lanzadas ante los Blue Jays de Toronto en las Grandes Ligas.





El arbitro principal James Hoye aclaró que sintió una sustancia pegajosa nunca antes sentida por el en las manos de Domingo Germán, no cree que sea algo legal bajo ninguna circunstancia hasta que por lo menos se demuestre lo contrario.





“Su mano estaba claramente brillante en la palma y las yemas de los dedos, y estaba extremadamente pegajosa”, dijo Hoye. “Así que [Reyburn] me llamó y me dijo: ‘Oye, mira esto’. Y en el instante en que miré su mano, estaba extremadamente brillante y extremadamente pegajosa. Es la mano más pegajosa que he sentido, y lo mismo con DJ.





Los Yankees se vieron forzados a usar seis relevistas ante la salida a destiempo de Germán de la lomita, aun asi, consiguieron la victoria 5 carreras por 3 gracias a una buena labor del bullpen y un jonron en el clutch de dos carreras cortesía de Aaron Judge.





La postura de Domingo Germán

“Tengo que disculparme con mis compañeros y mi equipo”, dijo Germán a través de un intérprete. “Los estoy poniendo en una posición difícil en este momento. Comprender cuánto se ha utilizado el bullpen y cuál era mi plan para esta noche. lanzar, y ponerlos en una situación difícil en la que ya no estoy lanzando”.





“No quiero que me vuelva a pasar esto”, dijo Germán. “Yo [seguí] las instrucciones, no lo estoy usando lo suficiente. Ahora, lo uso demasiado y hubo un problema porque estaba demasiado en mi mano. Entonces, se acerca el verano; vamos a sudar mucho ahí afuera. Necesitas agarre, ¿verdad? Pero también quieres una dirección clara de [los árbitros] para ver qué es apropiado y qué es demasiado” terminó diciendo Domingo.





No es la primera vez que Domingo Germán pide perdón por sus acciones, anteriormente recibió una suspensión de 80 juegos por violencia doméstica en el 2021. Ahora le espera otra suspensión automática de 10 juegos.





El derecho dominicano de 30 años cursa su penúltimo año de arbitraje salarial antes de probar la agencia libre al final de la próxima temporada de Grandes Ligas, actualmente registra 3.75 de efectividad en 48 entradas lanzadas mas 49 ponches. Sus oponentes registran .165 de AVG ante sus lanzamientos.





AP