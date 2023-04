Presentador de tv Raúl González no pasa por buen momento emocional. Asegura que debe “ser honesto” y está tomando terapia.

El conductor de televisión Raúl González es uno de los talentos que acompaña a la audiencia de ‘Despierta América’ de lunes a viernes junto a otro grupo de presentadores. A su vez, el venezolano siempre ha sido caracterizado por su chispa y alegría que día tras día le termina poniendo al espacio matutino que transmiten en Univision.



Sin embargo, parece que actualmente él no se sentiría del todo bien tras un mensaje que hizo público en la red social de la camarita a través de las historias de la aplicación, al tiempo que considera que es completamente necesario ser sincero con quienes se mantienen atentos al contenido que él sube, y escribió lo siguiente: “Confieso que no han sido días fáciles por muchos aspectos. Debo ser honesto con ustedes”.



Parte del mensaje que lleva Raúl es dejarle claro a sus seguidores que así como cualquier otro ser humano él también enfrenta situaciones que en oportunidades no suelen ser sencillas, pero, se encuentra trabajando para poder mejorar y seguir saliendo adelante. Además, explicó que se encuentra afrontando un tratamiento.



González llegó a recordar esa etapa de su vida donde solamente prefería comer y de esa manera terminar explicando el dolor que llevaba dentro. Sin embargo, más adelante tomó la determinación de poder hacer algo no solamente por su físico, también por su salud y ese emprendimiento se llama ‘La Fórmula RG’.



“Antes me hubiera sumergido en la comida. Hoy, mi terapia mental y física, es el ejercicio“, continuó diciendo en la red social de la camarita.



El presentador de ‘Despierta América’ en esta oportunidad decidió no volver a mirar atrás para buscarle una salida a las circunstancias que debía afrontar. Por ello, explicó que el entrenamiento físico siempre ha sido su mejor aliado ante las diversas situaciones que vive. Sin embargo, no quiso revelar el verdadero motivo que lo tiene de dicha manera.