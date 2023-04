Politólogo: Abel Martínez no ha crecido como candidato presidencial

Abel Martínez no ha crecido como candidato presidencial del PLD tras consulta, asegura politólogo

El Nuevo Diario (República Dominicana) / by Marolin Castillo / April 14, 2023 at 11:48AM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La imagen del virtual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, se habría quedado rezagada luego de pasar el proceso de consulta ciudadana en octubre de 2022, según lo expresó el politólogo y comunicador Milcíades Guevara.

Aseguró que el trabajo de un grupo de jóvenes y el proyecto de Martínez le dieron al partido morado un repunte luego de la caída que sufrió al experimentar una ruptura en el 2019 y salir del poder en el 2020, sin embargo, ese crecimiento se estaría yendo por la borda.

“Ese repunte lo están echando a la borda con poner a Danilo Medina como figura principal del Partido de la Liberación Dominicana en la actualidad, fíjense que desde noviembre Abel no ha crecido como candidato y todo el que está mirando encuesta lo sabe”, expresó.

Guevara emitió sus comentarios junto a la comunicadora Maxiel Abreu, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Dijo que la población se cansó de las caras que la gobernó durante 16 años, y es por eso justamente que tuvieron que salir jóvenes como Juan Ariel Jiménez, José Dantés y Johnny Pujols a dar la cara por el partido.

En ese tenor, Guevara sugirió al PLD tener cuidado de colocar como figura principal del partido en estos momentos al expresidente Danilo Medina, especialmente por el tema de justicia, donde muchas personas vinculadas a él han sido apresadas.