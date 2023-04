La lista de urbanos que han sido víctimas de robos se amplía: Dj Sammy, Cherry Scom, El Mayor Clasico, Toxic Crow, Chuky De Lewa y Braulio Fogón.

Los exponentes urbanos son populares y salen de las entrañas de los barrios, pero eso no los salva de ser atracados. Los asaltos y robos son un mal de nunca acabar, mantienen insegura a la población y ni siquiera las figuras de la música y el espectáculo logran librarse de este mal momento.



La lista de urbanos dominicanos que han sido víctimas de robos se amplía cada vez más, y en esta ocasión las víctimas fueron el productor musical Dj Sammy y el dembowsero dominicano Cherry Scom.



De acuerdo con un video publicado este jueves por Dj Sammy en su cuenta de Instagram, se visualiza como un sujeto con una capucha negra se acerca al productor y lo requisa, para luego salir del lugar. Según indicó el productor en la publicación el suceso ocurrió en el parqueo de su vivienda.



“¡Esto es RD! Donde los atracadores reinan en las calles de nuestra isla por encima de la @policiard, ni en el parqueo de su casa uno está seguro. Gracias a Dios todo fue material y nada que lamentar”, indicó en el post.



Asimismo, la noche del jueves, el intérprete de dembow conocido como Cherry Scom, publicó una nota donde indicaba que fue despojado de sus prendas, mientras se encontraba de viaje por Estado Unidos.



El intérprete de “Hoy te toca” no dio más detalles sobre el suceso, solo lo notificó a sus seguidores a través de redes sociales, que se encuentra bien.



“Me atracaron y me quitaron todas mis prendas. Estoy bien gracias a Dios. Bendiciones, Dios tiene el control”, expresó en su mensaje.



Casos anteriores



Ellos no han sido los únicos urbanos que han atravesado ese incomodo momento, debido a que anteriormente también fueron víctimas de asaltos los urbanos El Mayor Clasico, Toxic Crow, Chuky De Lewa y Braulio Fogón.



En el caso del exponente urbano El Mayor Clásico, en mayo del 2022, su equipo fue atacado por asaltantes que los despojaron de celulares, prendas y dinero en efectivo, frente a la residencia del artista a las 2 de la mañana.



El intérprete de “Galapín”, dio un ultimátum para que se le regresaran sus pertenecías y algunas les fueron devueltas.



Mientras que Toxic Crow, en noviembre de 2021, golpeo a un joven que estaba robándole los retrovisores a su vehículo, según indicó el artista. Suceso por el cual tuvo que presentarse a la fiscalía.



“Lamentablemente voy a tener que irme de forma definitiva de la República Dominicana con toda mi familia y vivir en un país más seguro donde no exista tanta doble moral y se respete más la seguridad, integridad y tranquilidad de un ciudadano que sólo a sido un ejemplo para la juventud. Pero tranquilo que el tiempo y los hechos me darán la razón”, expresó en su cuenta de Instagram.



Además, subió un video de uno de los parqueos de su edificio donde se ven dos individuos quitando los retrovisores de los vehículos que se encontraban en el lugar.



Otro urbano que sufrió a manos de delincuentes fue Chuky de Lewa, quien reportó en diciembre del 2022 haber sido secuestrado y despojado de dinero y prendas en el sector de Los Frailes.



Asimismo, el 16 de octubre del 2022, encapuchados secuestraron a punto de pistola al urbano Braulio Fogón, quien golpeado y despojado de sus tenencias, en un hecho ocurrido en el ensanche Espaillat, Distrito Nacional, según de Último Minuto.