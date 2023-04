Karol G está enojada por está imagen que publica una importante revista. Dice "una imagen que no me representa"

Karol G está enojada con la versión mexicana y latinoamericana de la revista GQ y así lo dejó más que claro en sus redes sociales con un mensaje lapidario que ha recibido el apoyo no solo de sus fans, sino de la comunidad de artistas. Chiquis, Kany García, Sofía Reyes, Prince Royce y muchos más le escribieron mensajes de apoyo y condena contra la decisión de la publicación de retocar las fotos de la estrella colombiana a un punto que ella se sintió en la obligación de decir que es «una imagen que no me representa».

La propia Karol G reconoció que le costó mucho



Una de las artistas más espontáneas y agradecidas del universo del espectáculo latino es Carolina Giraldo. Karol G es de esas personas que saluda, incluso ahora que logró convertirse en la primera mujer en alcanzar el primer lugar de ventas con un disco en español gracias a ‘Mañana Será Bonito’, como siempre, como en sus inicios.



Esa sensibilidad se nota en el texto que escribió sobre los cambios que le hicieron a su imagen en la portada de la nueva GQ.



«No sé ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural.



Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios.



Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad».



El mensaje es fuerte, más porque la artista deja claro que los editores de la revista desoyeron sus pedidos de que dejaran la imagen sin retoques. El reportaje está en el website de GQ y acompañando el texto están otras fotos, algunas tan alteradas como las de la portada.