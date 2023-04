Juan Soto arremete contra uso del reloj Grandes Ligas

San Diego.-La inconformidad con el uso del reloj entre lanzamientos en las Grandes Ligas se mantiene entre los jugadores.





Ahora le tocó el turno al dominicano Juan Soto, de San Diego, quien arremetió contra la utilización del reloj en las nuevas reglas de las Grandes Ligas. El dominicano no lo aprecia.





“No me gusta nada. Tienes que ir rápido, no tienes tiempo para pensar. A veces no quieres ir a la velocidad del juego, quieres ir a tu velocidad. Quieres relajarte… ahora con ese reloj de lanzamiento, ya no hay nada que puedas hacer. Solo tienes que salir y jugar”.





A Juan Soto, conocido por el “Soto Shuffle”, debido a que le gusta tomarse su tiempo y seguir su ritmo cuando está en el plato.





Soto ahora no puede tomar tanto tiempo, ya que sólo cuenta con ocho segundos para atacar los picheos que le hace el lanzador. La dificultad para adaptarse a estos cambios se debe entender, ya que que los jugadores de la MLB durante toda su vida han actuado sin haber sido cronometrados en el terreno.





Ajustarse al reloj de lanzamiento no es una tarea fácil y los fanáticos deben entenderlo. ¿Ha ayudado el reloj de lanzamiento a acelerar el juego? Absolutamente. Podría decirse que ha sido una gran cosa para este deporte. Dicho esto, es comprensible que a Juan Soto todavía no le guste el reloj de lanzamiento.





Soto no es el único jugador que se ha pronunciado en contra del uso del reloj, ya que el veterano lanzador Max Scherzer, de los Metros, recientemente compartió sus pensamientos honestos sobre el reloj de lanzamiento.

— Agridulce

En los primeros diez juegos de la campaña, la ofensiva de Soto no está en el nivel esperado. Batea para .216 (37-8), con dos jonrones, dos dobles y cinco remolcadas. Es muy posible que mejore en la medida que se ajuste al reloj.