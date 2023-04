Adamari López despedida de la cadena Telemundo

La carrera de Adamari López en la cadena Telemundo fue una de las más destacadas en el mundo del entretenimiento hispano. La actriz y presentadora puertorriqueña logró consolidarse como una figura querida y respetada en la televisión latina, especialmente en el ámbito de los programas matutinos.Sorprendentemente, el matrimonio laboral entre la artista puertorriqueña y la cadena de televisión en español de Estados Unidos llegó a su fin de una forma intempestiva e inesperada, tanto para el público como para ella, quien recibió la noticia después de terminar la emisión del programa de las mañanas de este jueves 6 de abril.Telemundo dio la noticiaLa cadena, parte del grupo de empresas del conglomerado NBC Universal difundió un comunicado sobre la decisión en cuanto López dejó las instalaciones del Telemundo Center."Luego de 11 años, Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándoles a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía.Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos".No es lo más común. Usualmente, Telemundo solo emite este tipo de declaraciones a pedido de la prensa. Esta vez, el texto apareció en los buzones de correo de la prensa del espectáculo.El fin de una eraLa era de Adamari López con Telemundo comenzó en junio de 2012 cuando se unió al elenco del programa 'Levántate', que en ese momento fue bautizado como 'Un Nuevo Día'. Este programa matutino, que se transmitió de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 a.m., fue una mezcla de entretenimiento, noticias y estilo de vida. Adamari se unió al programa como presentadora y colaboradora, compartiendo la pantalla con otros talentos como Omar Germenos, Azucena Cierco, Rashel Díaz y Daniel Sarcos."Yo vengo a aportar risas, simpatías, esos segmentos que yo quisiera tener más con la gente. Todavía no tengo claro los segmentos, no puedo hablar mucho de ellos, pero habrá uno de contacto con la gente, ver por qué están pasando momentos difíciles, la faceta en que están teniendo problemas, si es una mujer que ha tenido una enfermedad que venga y nos cuente su historia", dijo al HuffPost en español cuando debutó en el programa.Poco a poco, los presentadores de la cadena fueron cambiando. Germenos dejó Telemundo, Cierco se transformó en reportera de entretenimiento con atención especial al regional mexicano. Eventualmente también se fueron Daniel Sarcos y Rashel Díaz. Además, entró y salió Ana María Canseco, lo mismo pasó con el Chef James, Héctor Sandarti, Chiquibaby y muchos más. Llegó un momento en que el departamento de personal al aire de 'Un Nuevo Día' parecía una puerta giratoria.