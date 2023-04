Actor David Ostrosky le detectaron un tumor, le amputación de uno de sus brazos para evitar que el mal afectara otros órganos .

Varios procesos a los que ha sido sometido el actor mexicano David Ostrosky, luego de que a finales de 2022 le detectaran un tumor, terminaron en la amputación de uno de sus brazos para evitar que el mal afectara otros órganos y comprometiera más extremidades, pues las quimioterapias en esa área no resultaron, dejando sin salida a los médicos, según reportaron medios internacionales.



El villano de telenovelas había padecido de dolores en el cuello y en la columna por la masa anormal de tejido, por lo que supuestamente abandonó la telenovela “Vencer la ausencia”, donde interpretaba el personaje de Homero, después de terminar su participación como Salomón en “La casa de las flores”.



Ostrosky, de 66 años, fue intervenido quirúrgicamente entre la semana del día 10 al 16 de abril y con la mutilación de su brazo, que no se ha especificado si fue izquierdo o derecho, busca continuar con su vida personal y profesional.



Aunque el veterano intérprete no se ha referido al tema, una fuente confirmó la información a TV Notas y aseguró que el histrión se encuentra con buen estado de ánimo.



“David es una persona muy fuerte, con carácter, que a pesar de lo que está pasando nunca ha perdido los estribos, tiene buena actitud, es positivo, tiene mucha fuerza de voluntad y no se ha rendido”, dijo la fuente a TV Notas tras el procedimiento. “A alguien más en su lugar le afectaría mucho, pero tiene una actitud al cien por cien, con una onda muy positiva de que saldrá adelante”.



Asimismo, TV Notas detalló que Ostrosky espera regresar pronto a la televisión y su esposa Belinda y sus hijos lo acompañan en el centro de salud en México donde se encuentra recuperándose del procedimiento.



Fue el viernes 21 de octubre del año pasado que la actriz Ariadne Díaz, protagonista de “Vencer la ausencia”, anunció que Rodrigo Murray sustituiría a Ostrosky en el drama para dedicarle tiempo a su salud.



“Buenas noches. A partir de este capítulo, nuestro compañero y amigo David Ostrosky dejará Vencer la Ausencia para enfocarse en lo más importante que todos tenemos, la salud. A nombre de toda la producción le agradecemos el enorme talento, profesionalismo y cariño con el que interpretó al entrañable Homero Funes”, dijo Díaz.



“Desde hoy este personaje estará a cargo de Rodrigo Murray, gran actor al que le damos la más grande bienvenida. Mil gracias a nuestro auditorio por su comprensión y por el apoyo brindado a David Ostrosky y a todos los que participamos en Vencer la Ausencia. Gracias”, agregó.