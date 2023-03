Tribunal anula cobro 3 mil pesos por libreta de pasaportes rezagada

La intérprete de ‘Gatúbela’ y ‘Tusa’ mencionó que se siente muy feliz por la decisión que tomó en cuánto a su carrera profesional, porque no tendrá vuelta atrás.

Vale mencionar que, La Bichota con su más reciente álbum está próxima a romper un gran récord al ser una de los artistas latinos más escuchados en los Estados Unidos, siendo la primera mujer en conseguirlo en su género.

Karol G habló de su nuevo álbum y de la colaboración con Shakira: “Esta canción ya no iba a salir”

Karol G estrenó el 23 de febrero ‘Mañana será bonito’, un nuevo álbum que incluye 17 canciones y varias colaboraciones con estrellas internacionales de la música, como Shakira, con quien presentó ‘TQG’. Además, se juntó para otros temas con Romeo Santos, Carla Morrison, Sech, Sean Paul y muchos otros.

De acuerdo con la cantante antioqueña, este proyecto musical le tomó un año de trabajo, pues contiene piezas que fueron creadas, incluso, antes de otras que ya vieron la luz hace tiempo y se convirtieron en todo un éxito, como es el caso de ‘Mamiii’.

En entrevista con W Radio, la ‘Bichota’ aseguró que la letra de ‘TQG’ la escribió hace mucho, pero no quería estrenarla al público sino que pretendía dejarla solamente para su disfrute. No obstante, se dio la oportunidad de trabajar con Shakira y las cosas cambiaron.

“Esta es una canción que tengo hace más de año y medio y que ya no iba a salir. Para este álbum tenía 60 canciones y fue difícil escoger cuáles iban a incluirse, y al final casi que fue una lotería porque yo no me decidía (…) Yo escribí ‘TQG’ el mismo día que escribí mi verso de ‘Mamiii’ y, a pesar de que estaba pasando por un momento duro de mi vida, no quería que todo mi arte girara alrededor de eso. Y aunque me encantaba la canción dije: ‘Es muy bonita, va a ser un himno para mí, pero la voy a escuchar solo yo y de vez en cuando con mis amigos en el carro’ (…) Así iba a ser hasta que entendí lo que estaba viviendo Shakira después de su separación, pues a mí lo que me importa de mis canciones es que representen e identifiquen a la mujer”, expresó Karol G | Infobae.