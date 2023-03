La Materialista es salvada en “La Casa de los Famosos”, Osmel queda eliminado

La exponente urbana dominicnaa La Materialista fue salvada de salir del reality show "La Casa de los Famosos", que transmite la cadena de televisión Telemundo, mientras el "zar de la belleza", Osmel Sousa, se convirtió en el décimo concursante en quedar eliminado. E l expresidente del Miss Venezuela salió por una diferencia de votos de menos del 1% en comparación con La Materialista. El cubano obtuvo el 30% de los votos del público. Los dos habitantes salvados (la dominicana y Diego Soldano), por su parte, se llevaron el 30.7% y 39.3% de los votos positivos. "Me siento feliz y agradecida. Para mí esta es la muestra de que la gente me ve, me quiere, porque la aprobación de ustedes yo la he tenido por diez semanas", manifestó la dominicana. Luego agregó: "Yo quería arriesgarme a vivir eso para ver que la gente me quiere y me siento feliz". Su sentir es que "la gente que quiso y me mandó para acá". Los participantes del cuarto agua especularon sobre quiénes creen que nominarán los del cuarto tierra. La Materialista manifestó que ella cree que Diego Soldano seguirá enfilando contra ella esta semana, reportó el portal Lavibra.com. Cuando la dominicana entró a la casa, fue un momento lleno de emoción porque el colombiano José Rodríguez corrió y la abrazó. Luego de esto, se acercaron otros de sus compañeros como Raúl García, Dania Méndez y Paty Navidad. Madison Anderson, con quien ha tenido diferencias en la convivencia, la felicitó y le dijo que Osmel Sousa se quería ir porque estaba cansado, reportó La Vibra. Yameyry Infante Honoret, nombre de pila de la intérprete de temas como "Desacatate", "La chapa que vibran", "Voy a beber", entre otras, se mantuvo entre las preferidas durante varias semana del programa, sin haber sido nunca nominada a salir, pero al entrar la novena de transmisión, esta fue sometida al voto de los espectadores para considerar si continuaba o no en el mismo. Al final, el público del programa la salvó. La Materialista se mantuvo siendo tendencia y la más votada a través de las diversas encuesta realizada por las plataforma de la producción que tiene como sede México. Junto a La Materialista también fueron nominados a salir esta semana Osmel Sousa, Pepé Gázmel y el actor mexicano Diego Soldano. Este último también fue salvado. El lunes los famosos también participaron en la nueva dinámica del "Posicionamiento", en la que cada uno tuvo que seleccionar entre los tres nominados a quién le gustaría que saliera de la casa. La puertorriqueña Madison Anderson Berríos, por petición del "líder de la semana", José Rodríguez, fue la primera en elegir. Quien ganó la corona de Miss Universe Puerto Rico en el 2019 escogió a La Materialista. José "Pepe" Gámez y Patricia Navidad se decidieron por Soldano mientras Rodríguez, Dania Méndez y Raúl García escogieron a Sousa. Según "La Jefa" en su cuenta de Twitter, esto aportaría "drama" a la competencia. Además de la Barbie Boricua, se mantienen en competencia junto a Infante y Soldano, Pepe Gámez, Paty Navidad, Dania Méndez, Raúl García y José Rodríguez. Previo a Osmel, habían sido eliminados Jonathan Islas, Lilliana Rodríguez, Osmariel Villalobos, Nicole Chávez, Aleyda Ortiz, El Rey Grupero, Samira Jalil, Aylín Mujica y Arturo Carmona. Alicia Machado se impuso en la primera temporada del programa, mientras que Ivonne Montero en la segunda. Los participantes enfocan en la final y en el premio de 200 mil dólares