Identifican a apresados durante operativo del Ministerio Público e incluye a varios ex ministros

-Se espera que en cualquier momento la Procuraduría General de la República presente por ante la opinión pública y los abogados de los imputados, la acusación preliminar en la que se basó para ejecutar la privación de libertad del grupo de exfuncionarios de las pasadas administraciones del presidente Danilo Medina

SANTO DOMINGO, RD.-Entre los apresados este domingo por el Ministerio Público para ser presentados a solicitud de medida de coerción están, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; ex ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, así como ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño.

También fueron arrestados e interrogados exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los ex directores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están imputados de presuntos actos corrupción , asociación de malhechores y otros delitos, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.



El Ministerio Público inició desde la noche de este sábado la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).