Diputado del PRM Sergio Moya «Gory» será imputado en la Operación Calamar

Santo Domingo. – El Ministerio Público confirmó este viernes que el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya «Gory» será imputado en el caso Calamar.

Dada su condición de legislador, a Moya le corresponde una jurisdicción privilegiada.

Gory fue mencionado por Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo Jiménez) durante el interrogatorio que le realizó el Ministerio Público, indicando este tuvo participación en el programa de cobros a las bancas de apuestas ilegales.

Sergio Moya alega inocencia

El legislador aseguró ayer en el hemiciclo que, si le demuestran que recibió dinero de manera irregular en perjuicio del Estado, se retiraría de la vida pública y abandonaría su condición de legislador.

“Solicité este turno para referirme a las infamias que sobre mí se han puesto a circular de manera desconsiderada. Tengo 32 años sin interrupción, teniendo bancas deportivas y los últimos 7 años, me he dedicado a la vida política activa”, dijo mientras leía un documento.

El legislador se refirió en estos términos al agotar un turno en la sesión de la Cámara de Diputados, donde señaló que contra su persona se han “difundido infamias de manera desconsidera”.

Moya dijo que tiene 32 años teniendo bancas deportivas y siete dedicados a la vida política.

Agregó que no permitirá que «bajo ninguna circunstancia» que continúen difamándole por el caso Calamar.

«Les puedo asegurar, que no existe ni existirá, un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar, que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero, o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona», dijo.