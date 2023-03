Diputado afirma renunciará si le prueban recibió dinero irregular

Santo Domingo.-El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Gory), afirmó este jueves que renunciará como legislador si le demuestran que recibió dinero de manera irregular o que ha sido parte de una mafia.





El legislador habló en esos términos al agotar un turno en la sesión de la Cámara de Diputados, donde señala que contra su persona se han “difundido infamia de manera desconsidera”.