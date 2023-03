David Ortiz niega haber sacado peloteros del Clásico Mundial de Béisbol a discotecas

¿Quién ganaría el Clásico de Baseball?

«Yo creo en los tigueres míos. Yo lo que dije, en el live, fue la verdad, los muchachos, no estaban haciendo swing como que ellos están ready, ahora… esta práctica que cogieron, con Nicaragua, eso va creándose la confianza y haciéndoles sentir cómodo, para cuando llegue la hora cero», dijo el llamado Big Papi.

«Yo entiendo que nosotros vamos a la final, ¿con quién?, yo no se», manifestó.

Agregó que le gustó una expresión del patrullero dominicano Juan Soto, de que hay veces que jóvenes como él, «tienen que soltar fuego, para que los otros también ardan».

¿Ortiz se siente maltratado por la prensa dominicana?

Ante esta pregunta dijo: ‘’Yo soy una de las personas más felices. Con el tiempo uno va madurando. Nosotros lamentablemente vivimos en un país de ‘igualados’, gente que se busca par de pesos o puede ser una persona rica de cuna, pero que nunca ha hecho algo por sí misma, y que todo se lo han dado, sin dar un golpe, pero, cuando ven un ‘tipo’ como yo, que disfruta de la vida, y de una vez usan la palabra que más me quilla, que yo ni se el significado, la palabra ‘ Chopo’.

David exhortó a que las personas se enfoquen en los procesos, asegurando que no se cree mejor que otras personas. ‘’ Simplemente soy un ser humano que Dios le dio la virtud de ser un buen jugador de baseball y le doy un millón de gracias a mi familia por la educación que me dieron, y vía a eso se me han abierto muchas puertas.

El dominicano resaltó que trabaja para más de 25 compañías en Estados Unidos, siendo imagen y accionista de muchas de esas compañías; pero no cree que lo ha logrado porque fue un simple jugador que llegó al Salón de la Fama y lo logró todo. ‘’No, detrás de eso hay un proceso; cuando tú escuchas a la gente hablando de ti, porque tú gozas la vida, por visitar a un barrio… O sea, ¿tú ‘careces de personalidad’ por visitar a un barrio? (comentario irónico).

‘’Yo nací en Cristo Rey, me mude luego a Gualey, luego viví en el Simón Bolívar, posteriormente en la Altagracia en Herrera, y ahora vivo donde viven ‘los supuestos ricos’ (naco, Anacaona, Piantini, etc); pero lamentablemente eso no me importa, yo soy de la gente, yo tengo la capacidad de tener una conversación con un limpiabotas o con alguien como Obama, porque no es lo que tú digas, es lo que yo decida; no es lo que tú quieras que yo haga, es para lo que a mí me dé’’, enfatizó Ortíz.

Sobre los bonches, lujos y gastos:

‘’Yo no subo casi nada en las redes sociales, si me diera para subir todo lo que yo hago en las redes, sé que la gente me cogería odio’’.

David señala que no ve mal mostrar tus logros materiales, ya que, no es lo mismo comunicar visualmente que está en su Jet privado a mostrar que se montó o se subió en un Uber.

‘’Yo vivo en mi mundo, y a pesar de que me retiré hace siete años, yo sigo haciendo mi diligencia (buscando su dinero) porque mi vida es muy cara, no puedo mentir. Mi vida sale más cara cuando yo estoy en la República Dominicana. Pero a mí me gusta vivir la vida en plenitud, pero la gente en RD vive del chisme y de la tiradera.

Asegura que la mayoría de las personas no ven sus esfuerzos y que son críticos muy fuertes cuando lo ven con su pareja. ‘’ La gente se llena de odio, pero les invito a que me acompañen a ver cómo es que busco el dinero, y es trabajando’’, agregó.

Sobre la humildad de Vladimir Guerrero padre y Pedro Martínez

Sobre el reclamo que una parte de la población dominicana le hace sobre la diferencia entre un Vladimir Guerrero padre o Pedro Martínez en comparación a él, que suelen mostrarse humildes y un supuesto David Ortiz ostentoso, el ex pelotero simplemente dijo: ‘Miren los dedos de las manos. ¿Se parecen? (risa entre los presentes).

Continúo diciendo: ‘’Mi hermano Vladi (risas), yo no sé si él lo está gozando, pero yo si estoy gozando los míos. Él tiene su forma y hay que quererlo como es’’.

RD le sale caro:

Ortiz se sorprende de que en países como Estados Unidos, puede estar un mes completo, y prácticamente no gasta un solo dólar, mientras que, en RD tiene que revisar la cuenta dos veces o más, para verificar que no le hayan alterado el precio dado a que ‘tiene dinero’

‘’En dominicana me sale la vida dos veces más cara que en USA, si no son los ‘pica- pica’, sino es que te ponen la cuenta más cara, el que te pide. Yo soy una persona ‘bacana’ con todo el mundo, pero Wow!’’.

Sobre el Cannabis

Dijo: ‘’Cuando a mí me llegó el primer cheque de la venta del Cannabis, yo quería tomarle una foto y subir el cheque a las redes. Pero, no soy así. Yo nunca quise abundar mucho sobre ese tema porque allá (RD) nosotros tenemos más de un 76 % de alfabetismos, por lo que uno perdería su tiempo explicándole sobre ese tema’’.

Sobre su pareja actual

Comenta que se asfixió de su pareja, reconociendo que es un hombre entregado, y que por suerte ella le correspondió inmediatamente. Dijo: ‘’Ella es genial conmigo, me conquistó. Hay una química y combinación especial’’. Aseguró también que su suegra es maravillosa, con una personalidad única. También agregó que tiene más de un año sin discutir con su pareja.