Chiquis Rivera ahora se declara públicamente bisexual. Ha tenido relaciones amorosas con mujeres también.

Luego de su escandaloso divorcio con Lorenzo Méndez, la artista Chiquis Rivera ahora se declara públicamente bisexual.



Y es que la cantante de 37 años revela públicamente que ha tenido relaciones amorosas con mujeres también.



Lo hizo durante una entrevista con el podcast “EveryNightNights”, al recordar una relación que tuvo que terminar por su fallecida madre, Jenni Rivera. “Sí he besado a una mujer, en realidad tenía una novia”.



“Estuve con ella como por un año y siento que ella estimulaba mi mente y eso era lo que necesitaba en ese tiempo. Y esta es la cosa hablando de mi madre, ella no estaba bien con eso”, explica Chiquis respecto a que su madre no tomaba a bien esa relación lésbica.



“Ella tenía mucha gente gay a su alrededor, era muy de mente abierta, pero de una forma tradicional porque toda mi familia era o es cristiana”, señala Chiquis.



Agregó: “Entonces rompí la relación, pero siempre lo he dicho, soy un 20 por ciento gay, es la verdad”.



Actualmente, Chiquis tiene una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez.



En 2017 el hijo menor de Jenni, Jhonny López, quien actualmente tiene 22 años, reveló públicamente que es gay y presentó a su novio.