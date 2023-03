Chequea como fue que Albert Pujols le 'pidió la mano' de Nicole, hija del ex presidente Leonel Fernández.

Nicole Fernández está feliz y emocionada con su próxima boda con el exjugador de Grandes Ligas Albert Pujols. La pareja se comprometió recientemente y ya casi suenan las campanas del enlace.



La joven usa su cuenta de Instagram para gritar a los cuatro vientos su amor por su “Tito” y lo feliz que se siente. Cada tiempo ofrece detalles de su relación.



Hace unos días mostró su anillo de compromiso y habló de los preparativos de la boda. Hoy revela cómo fue que Albert Pujols le 'pidió su mano' a su padre, Leonel Fernández, el expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo.



En un fragmento de una entrevista que le hiciera el programa Al Rojo Vivo, de la cadena internacional Telemundo, queda de manifiesto que el político desconocía la existencia de la relación de su hija y que fue “sorprendido” por el exjugador de los Cardenales de San Luis cuando le habló de sus sentimientos.



De manera alegre, Leonel narró que fue enterado de la relación para la fecha del juego en que Pujols dio los 700 jonrones, cuando fue invitado a tirar la primera bola, el 23 de septiembre de 2022.



Relató que fue ahí que éste lo “haló” y le dijo que quería “hablar de otro asunto” con él.



“Bueno, fue toda una sorpresa, si, si… porque Albert me invitó a San Luis cuando ya estaba en la recta para obtener los 700 jonrones y cuando llegamos a San Luis me dice: yo quiero hablar con usted aparte, muy ceremoniosamente. Le digo explíqueme y me dice yo estoy en tal y cual cosa”, contestó a la pregunta de cómo se enteró de la relación de la famosa pareja.



Fernández dijo que se siente “muy feliz y contento” con esa unión, porque siempre ha sentido admiración por el exatleta, quien se retiró del deporte cuando logró la hazaña, que solo tienen cuatro jugadores (con él) en las Grandes Ligas.



“Ahora el problema es cómo nos decimos”, subrayó riéndose, en alusión al nombre con el que se tratarán en lo adelante.



Las risas de Leonel fueron compartidas por Pujols, quien lo acompañó en la entrevista y la complicidad entre los dos fue notoria.



En la entrevista, Pujols reveló que "Nicole llegó a su vida en una época muy difícil para él". La definió como una bendición en su existencia.



Los dos hablaron en el marco de la apertura del XVIII Torneo de Golf GFDD 2023, este año dedicado a Albert Pujols como invitado estelar.



Fue para la época de los 700 jonrones que Nicole reveló que sostenía un romance con el entonces jugador. Colocó un mensaje en su Instagram junto a una fotografía de ellos juntos. También le dijo “te amo”. Después de eso, las imágenes de ellos compartiendo juntos son frecuentes en su cuenta.