Calendario Clásico Mundial de Béisbol 2023

El Clásico Mundial de Béisbol esta listo para iniciar y aquí te traemos toda la información que necesitas: Calendario, Horarios, Fechas claves, lugares donde van a jugar pelota, medios de transmisión en vivo y resultados y todas las incidencias del evento deportivo. Taichung, Taiwan; Tokio, Japón, Phoenix y Arizona ya se encuentran listas para albergar el gran evento que iniciará a partir del 8 de marzo y que terminará el 21 del mismo mes.

Son 20 las selecciones que estarán participando en el Clásico Mundial de Béisbol de este año. Corea del Sur, China Taipei, Japón, China, Países Bajos, Italia, Israel, Reino Unido, República Checa, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, México, Colombia, Canadá, Puerto Rico, Panamá, Australia, Nicaragua y Venezuela.

Formato, Calendario y horarios

La Primera Ronda del Clásico Mundial de Béisbol iniciará el martes 7 de marzo y finalizará el 15 del mismo mes.

Fechas y Horas del Clásico Mundial de Béisbol 2023 (World Baseball Classic WBC)?

El Clásico Mundial de beisbol se pondrá en marcha el próximo 8 de marzo cuando el Grupo A inicie formalmente sus actividades en Taiwán. Un día más tarde, el Grupo B comienza las acciones en Tokio, mientras que el Grupo C y el Grupo D arrancan el 11 de marzo.

Martes 7 de Marzo

Cuba vs Países Bajos: 23:00 horas

Miércoles 8 de Marzo

Panamá vs China Taipéi: 06:00 horas

Australia vs Corea del Sur: 22:00 horas

Panamá vs Países Bajos: 23:00 horas

Jueves 9 de Marzo

China vs Japón: 05:00 horas

Italia vs Cuba: 06:00 horas

Rep. Checa vs China: 22:00 horas

Cuba vs Panamá: 23:30 horas

Viernes 10 de marzo

Corea del Sur vs Japón: 05:00 horas

Italia vs China Taipéi: 06:00 horas

China vs Australia: 22:00 horas

Panamá vs Italia: 23:00 horas

Sábado 11 de marzo

Rep. Checa vs Japón: 05:00 horas

Países Bajos vs China Taipéi: 06:00 horas

Nicaragua vs Puerto Rico: 12:00 horas

Colombia vs México: 14:30 horas

Rep. Dominicana vs Venezuela: 19:00 horas

Gran Bretaña vs Estados Unidos: 21 horas

Rep. Checa vs Corea del Sur: 22:00 horas

China Taipéi vs Cuba: 23:00 horas

Domingo 12 de Marzo

Japón vs Australia: 06:00 horas

Países Bajos vs Italia: 07:00 horas

Nicaragua vs Israel: 1 2:00 horas

Gran Bretaña vs Canadá: 15:00 horas

Venezuela vs Puerto Rico: 19:00 horas

México vs Estados Unidos: 22:00 horas

Australia vs Rep. Checa: 23:00 horas

Lunes 13 de Marzo

Corea del Sur vs China: 06:00 horas

Rep. Dominicana vs Nicaragua: 12:00 horas

Colombia vs Gran Bretaña: 1 5:00 horas

Israel vs Puerto Rico: 1 9:00 horas

Canadá vs Estados Unidos: 22:00 horas

Martes 14 de Marzo

Nicaragua vs Venezuela: 12:00 horas

Canadá vs Colombia: 1 5:00 horas

Israel vs Rep. Dominicana: 19:00 horas

Gran Bretaña vs México: 22:00 horas

Miércoles 15 de Marzo

Cuartos de final (Llave 1) – B2 vs A1 : 06:00 horas

Venezuela vs Israel: 12:00 horas

México vs Canadá: 15:00 horas

Puerto Rico vs Rep. Dominicana: 19:00 horas

Estados Unidos vs Colombia: 22:00 horas

Jueves 16 de Marzo

Cuartos de final (Llave 2) – A2 vs Bl: 06:00 horas (Japón jugará este día

sin importar si clasifica primero o segundo en su grupo)

Viernes 17 de Marzo

Cuartos de final (Llave 3) – C2 vs DI: 19:00 horas

Sabado 18 de Marzo

Cuartos de final (Llave 4) – D2 vs Cl: 19:00 horas (Estados Unidos jugará

este día sin importar si clasifica primero o segundo en su grupo)

Domingo 19 de Marzo

Semifinal 1 – Ganador de la llave 1 vs Ganador de la llave 3: 19:00 horas

Lunes 20 de marzo

Semifinal 2 – Ganador de la llave 2 vs Ganador de la llave 4: 19:00 horas

Martes 21 de marzo

Final – Ganador de la semifinal 1 vs Ganador de la semifinal 2: 19:00

horas

Grupos de países en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

Grupo A

• China Taipéi (Taiwán)

• Países Bajos

• Cuba

• Italia

• panamá

Grupo B

• Japón

• Corea del Sur

• Australia

• China

• República Checa

Grupo C

• Estados Unidos

• México

• Colombia

• Canadá

• Gran Bretaña

Grupo D

• Puerto Rico

• Venezuela

• República Dominicana

• Israel

• Nicaragua