Thalía y Tommy Mottola se habrían separado. La pareja podría estar pasando una de sus peores crisis matrimoniales.

“Si se fijan Thalía está muy activa, su última aparición pública fue en Las Vegas, en los Latin Grammy y tampoco estuvo Tommy Mottola, esperábamos verla junto a su esposo y tampoco estuvo ahí”, comentaron. Thalía, Leslie Shaw y Farina lanzaron una colaboración con el tema “Estoy soltera” en el 2020, con la cual la peruana se volvió más conocida en la industria musical.



Thalía y Tommy Mottola se han convertido en una las parejas más sólidas en la industria de la música latina; desde su boda en el año 2000, han protagonizado un romance estable que dio fruto a dos hijos, pero afirman que pasan por un momento difícil en su matrimonio.



Recientemente se reveló que la pareja podría estar pasando una de sus peores crisis matrimoniales, debido a que el empresario habría sido infiel con una artista peruana de nombre Leslie Shaw. Fue en el programa “Magaly TV La Firme”, donde se habló de estos rumores que envuelven a la pareja, que celebró su aniversario número 22 el pasado 2 de diciembre.



“Es correcto Magaly, fíjate que en las redes sociales ha cobrado mucha fuerza este rumor de Leslie Shaw; sí ha llamado mucho la atención porque no es este tipo de perfil de mujer que ha buscado Tommy Mottola durante mucho tiempo”, señalaron durante la emisión del programa.



En México, Leslie es conocida, pero no lo es tanto, de hecho se conoce por una colaboración con Thalía y, ahora, por el rumor de que Tommy pudiera haber tenido una aventura con ella. Aunque es bien sabido que el productor musical es un hombre sigiloso, que cuida muy bien sus pasos. Los conductores de la emisión recalcaron que la última aparición de Thalía fue sola, pues no estuvo acompañada por su esposo como siempre ha sido su costumbre.