Rihanna brilla en lo más alto del show de medio tiempo del Super Bowl LVII

La cantante Rihanna se presentó en el escenario vestida completamente de rojo, comenzó el espectáculo con la canción Bitch Better Have My Money en una plataforma elevada sobre otra roja que atraviesa el campo y bailarines vestidos de blanco.

Where have you been fue su segunda canción, mientras bajaba de la plataforma elevada.Continuó con Only Girl (In the wold) y We Foud Love.

Rude Boy fue la cuarta canción y continuó con Work, canción en la que caminó a lo largo del escenario, seguida por sus bailarines.

Luego de un corto interludio con Pour it up, interpretó All the lights.

Umbrella, una de las canciones más esperadas, elevó nuevamente a Rihanna en su plataforma.

Una vez que estaba en el punto más alto de su escenario, comenzó a cantar Diamonds, otro de sus más grandes éxitos.

Con Diamonds, la cantante finalizó su show. Entre fuegos artificiales rojos y en su plataforma de acrílico, sobre el público y sus bailarines