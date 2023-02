REFUTAN DENUNCIA DE QUE REUTILIZAN JERINGAS EN HOSPITAL DE MAO

El Director Regional Cibao Occidental de Salud, Ramón Rodríguez, afirma que la desinformación se debe a retaliación de sectores que han solicitado situaciones que no están establecidas en la Ley General de Salud.

Por Rafael Pujols

Mao, Valverde, RD.- El Director Regional Cibao Occidental del Servicio Nacional de Salud, Ramón Rodríguez, catalogo de falsas las informaciones difundidas por un gremio del sector de enfermería, de que en el Hospital Luis L. Bogaert de Mao, se reutilicen algunos insumos desechables.

El galeno agregó en ese sentido, que esas denuncia las hacen gentes que se resisten al cambio, y que es de ahí de donde vienen esas informaciones falsas con las que pretenden hacer daños a la presente gestión del presidente Luis Abinader Corona.

"No hay dudas de que esas denuncias se debe a retaliación de sectores médico y enfermería de una oposición desesperada que han estado solicitando situaciones que no estamos de acuerdo y las hemos rechazado, porque lo que no está establecido en la Ley General de Salud no lo vamos a permitir", apuntaló el galeno.

Es por ello, que invitó a toda la sociedad para que vean cómo están los quirófanos, los almacenes y los materiales gastables, para que se convenzan que en ese prestigioso centro de salud, cuentan con los insumos suficientes para dar repuestas a la población.

Agregó Rodríguez, que en estos últimos dos años, esta gestión ha logrado más de lo que se hizo en los 20 años anteriores, y que "ahí están los hechos, la sociedad lo sabe, por tal razón esas son informaciones llenas de malas intenciones, de personas que están mal informadas".

"No hay dudas de que los ciudadanos saben que estamos haciendo ingentes esfuerzos por producir un cambio en la salud e incluso invitó a toda la sociedad a visitar el Hospital, y se den cuenta que esas son informaciones falsas, que tienen intenciones de hacer daños", reiteró el galeno.

Sostuvo, que en dicho centro hospitalario, han aumentado la cartera de servicios, citando el caso del área de cirugía, donde según afirmó, han puesto en funcionamiento un equipo de Laparoscopía, otro para realizar cirugía urológica endoscópicamente, pero que a pesar de eso, también han estado desinformando a la población.

Es por ello que, reiteró su invitación a ver que el área de cirugía del Hospital Luis L. Bogaert de Mao, la cual según dijo, sin lugar a dudas, no tiene nada que envidiarle a ningún centro privado de salud y que eso se puede palpar porque es una gestión transparente.

En tal sentido reconoció que aun se necesita mucho más, pero que siguen equipando los hospitales y el Luis L Bogaert es una muestra fehaciente de ello, poniendo como ejemplo el aumento de la cartera de los servicios y el equipamiento de las diferentes áreas, entre las que cito las modernas salas de odontología.

También dijo que, "es falso de toda falsedad, que en el caso de la Dirección del Hospital, esté por encima de Mario Lama y de nosotros como Director Regional, muy a lo contrario el Dr. Newton Solano, es una persona entregada y comprometida con esta gestión del cambio y que hay gentes que se resiste a él".

Al reiterar que el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert de Mao, no tiene nada que envidiarles a ninguna clínica privada, manifestó que esa situación les causa malestar a las personas que se resisten al cambio.

Puntualizó, que como Dirección Regional de Salud y del Hospital Luis L. Bogaert, están comprometidos a darles repuestas a todo el que va en busca de solución a sus dolencias de salud, y que por tanto, van a seguir haciendo los esfuerzos de gestionar lo que falta.

Estas informaciones fueron dadas por el Director Regional Cibao Occidental del Servicio Nacional de Salud, Ramón Rodríguez, durante una rueda de prensa, en el cual también hablaron del tema, los Encargados Administrativo y el Financiero del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert de Mao, Juan Antonio Taveras y Jean Flores, respectivamente.

Ambos funcionarios coincidieron al señalar, que en ese centro de salud tienen garantizados todos los insumos sanitarios, contrario a la denuncia puesta a circular en medios de comunicación local y nacional sobre que en el mismo reutilizan el uso de las jeringuillas con los pacientes.

Afirmaron, que no es verdad que haya ningún tipo de escases de insumos en sus almacenes, y que por tanto la denuncia que circula en medios de comunicación nacional y local, tanto escrito, televisado o digital, no tiene ningún tipo de aval.

"El hospital Luis L. Bogaert esta brindando una alta gama de servicios que otros centros no los tienen, porque en realidad desde que el presidente Luis Abinader asumió el gobierno, los servicios en este centro asistencial han ido cambiando y mejorando notablemente", puntualizaron.

Finalmente, la Coordinadora Regional de Enfermería, Carmen Arelys Gómez, lamento la situación en la que sale a relucir siempre las enfermeras, pero que trataran de que las cosas continúen como hasta ahora se han visto,

Sostuvo que ha estado preguntando a sus iguales, sobre la situación de los insumos y que se le dijo que todo estaba normal que lo único que se hizo fue una pequeña reducción de los insumos pero que ya los habían buscado y se los estaban suministrando.

Por tanto, dijo que como Encargada de las enfermeras desmiente categóricamente que haya escases de insumos en el Hospital Luis L. Bogaert de Mao, porque "lo comprobé personalmente que si los hay".

Por lo que, Carmen Arelys Gómez, les exhortó a las enfermeras a seguir trabajando con dignidad y eficiencia como lo ha planteado el Presidente Luis Abinader y el Dr. Mario Lama.