Pedro Martínez se queja de que no lo llevaron como coach al Clásico Mundial.

El miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, se quejó en sus redes sociales por no ser parte del cuerpo de coaches que estará con el equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol que arranca el próximo 8 de marzo.



Martínez hizo un comentario sobre algo expresado por el jugador de Grandes Ligas, Edwin Encarnación, que se refirió a que no entendía por qué el técnico Carlos Febles, no había sido convocado para ser parte del cuerpo técnico del conjunto.



Y a mí nunca me pidieron ni opinar sobre que yo pienso sobre el Clásico o mis servicios”, comentó Martínez en el post realizado por Encarnación. “Oh Edwin, porque es el mismo anillo de conexión”.



Los técnicos convocados fueron Tony Díaz, Ramón Santiago, Julio Borbón, Wellington Cepeda, José Canó, Luis Ortíz, Frank Valdez y Manny García, que estarán acompañando al dirigente Rodney Linares.