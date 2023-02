Habla el padre de menor fallecido en carnaval De Santiago - VÍDEO

Republica Dominicana.-El día de hoy, Anthony Martínez, padre del menor, Donaly Martínez, que resultó muerto ayer, en un incidente que se produjo con agentes de la Policía Nacional en medio de las celebraciones del Carnaval de la provincia Santiago, contó con pesadez lo sucedido.

«Mi niño estaba sentado al lado mio en una sillita, mi prenda» … expresó visiblemente afectado.

Martínez explicó que se encontraba frente a su peluquería junto a su hijo y unos amigos compartiendo. Los agentes se acercaron para incautar la bocina que estos utilizaban, lo que originó un intercambio de palabras entre los agentes y los ciudadanos.

En medio de esto, uno de los agentes rocía con gas pimienta el rostro del hombre por lo que los ánimos se alteraron y uno de los miembros de la institución de orden sacó su pistola, acción que originaría que Martínez se lanzara contra este para evitar que este detonara el arma de fuego.

«Estamos frente a mi barbería, que es como sentarse frente a su casa, tengo 27 años ahí…entonces tengo un amigo con una musiquita sonando, que es un cajón hasta de 10 no era…entonces un policía me dice «Te podemos dejar sonar hasta que baje la comparsa», entonces ellos llegan como a los 20 minutos por la misma calle de la Mella y ahí llegan toditos arbitrariamente abren la puerta para llevarse el cajón que en ese momento lo habían apagado porque iban a prender otro», dijo Martínez.

El hombre continuó relatando que «Ni siquiera él puede decir que lo encontró sonando, entonces, cuando yo le digo pero espérate vamos a hablar me tira gas pimienta…entonces yo me le acerco y me empuja y yo le tiré un pescozón ahí saca la pistola que la tenía en la mano…».