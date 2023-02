El pelotero de Grandes Ligas, Miguel Sanó, manifestó que no tiene ninguna relación con su padre biológico, Ricardo Aponte, quien está siendo perseguido por el Ministerio Público por haber quitado la vida de varios disparos a su ex pareja en San Pedro de Macorís.



Aclaró además que el apellido Sanó es de su madre, y que el hoy prófugo nunca fue una figura paterna para él.



A través de un comunicado, explicó que ha estado centrado en la próxima temporada de la MLB, y que se enteró de la tragedia a través de los medios de comunicación.



Finalizó el texto enviando sus oraciones a la familia afectada por la trágica muerte de la señora Juana Francisca Henderson, y las demás personas que resultaron heridas.



En torno a este caso, el Ministerio Público informó que persigue al imputado Ricardo Aponte para someterlo a la acción de la justicia por provocar la muerte a su expareja y herir a otras dos personas en medio del incidente registrado la noche del pasado domingo en un negocio de la calle N, del sector La Colina II, en San Pedro de Macorís.



Aponte, según se ha establecido durante la investigación, le propinó varios disparos a su expareja Juana Francisca Henderson que le ocasionaron la muerte e hirió con la misma arma de fuego a los señores Yuly Estefani Guerrero Camacho y Juan Manuel Delgado Pion, mientras las víctimas compartían en la celebración de un cumpleaños.



El Ministerio Público indicó que realiza las investigaciones correspondientes, e hizo un llamado a Ricardo Aponte para que se entregue por las vías que considere pertinentes y responda ante la justicia por el caso.



Sobre el crimen, indicaron que el imputado se presentó de manera violenta al lugar para que su expareja se fuera con él y, al no lograr su objetivo, la sacó del negocio a la fuerza.