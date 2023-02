Ejecutan a dos hombres a tiros en San José de Las Matas

Republica Dominicana.-Dos hombres fueron encontrados asesinados ayer en el interior de una casa de veraneo en La Mansión, San José de Las Matas, en Santiago.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Alcántara Escobosa, de 35 años de edad y Yoguelo Otoño Montero, de 31 años de edad, ambos dominicanos.

Dos hombres fueron detenidos, entre ellos un coronel y un encargado de seguridad, pero no los investigadores no quisieron avanzar nombres ni otros detalles para no entorpecer las investigaciones.

De acuerdo a los datos preliminares se presume que los dos hombres fueron ejecutados en la cabaña de veraneo, en el proyecto La Mansión de San José de Las Matas, según fuentes ligadas a la investigación.

Sobre Yoguelo Otoño Montero, la Policía dijo que reside en la calle Uno, número 9 del sector Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

En tanto que sobre Francisco Alcántara Escobosa, de 35 años de edad, las demás generales eran desconocidas hasta la redacción de esta noticia.

Los dos hombres fallecieron por múltiples heridas de armas de fuego en diversas partes del cuerpo, certificó el médico legista Pedro Luis Santos.

En el levantamiento de los cadáveres participó el fiscal Miguel Rivas, fiscalizador del distrito judicial de Santiago.La Policía Nacional reveló que los cuerpos sin vida fueron encontrados en el interior de la habitación principal de la cabaña Alina, en el proyecto La Masión en San José de Las Matas.

La Policía dijo que profundiza las investigaciones en torno al caso que conmovió a San José de Las Matas