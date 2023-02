EE.UU. derriba objeto desconocido que volaba a 40.000 pies sobre Alaska

WASHINGTON – El Pentágono derribó un objeto no identificado sobre las aguas congeladas alrededor de Alaska el viernes por orden del presidente Biden, según funcionarios estadounidenses, menos de una semana después de que un avión de combate estadounidense derribara un globo espía chino sobre el Atlántico.

John Kirby, un portavoz de la Casa Blanca, confirmó el incidente en una conferencia de prensa el viernes.

Funcionarios estadounidenses dijeron que no podían confirmar de inmediato si el objeto era un globo, pero viajaba a una altitud que lo convertía en una amenaza potencial para los aviones civiles.

Los republicanos habían llamado débil a la administración de Biden por no derribar el globo espía chino mientras se cernía sobre Montana la semana pasada, un paso que los generales del Pentágono habían desaconsejado por temor a que los escombros pudieran lastimar a las personas en el suelo.

El viernes, Kirby dijo que Biden ordenó derribar el objeto no identificado cerca de Alaska “por precaución”. Dijo que el objeto fue derribado sobre las aguas de la costa de Alaska.

Un funcionario estadounidense dijo que el gobierno no sabía quién era el propietario o quién envió el objeto.

El objeto cayó sobre el Océano Ártico cerca de la frontera noreste de Alaska y Canadá. El objeto había atravesado tierra en Alaska antes de que los aviones de combate lo derribaran. Kirby dijo que los pilotos confirmaron que el objeto no estaba tripulado antes de derribarlo.

El Sr. Kirby dijo que el objeto viajaba a 40,000 pies. Dijo que los funcionarios lo describían como un objeto porque esa era la mejor descripción que tenían de él.

“El presidente Biden ordenó a los militares que derribaran el objeto, y lo hicieron”, dijo Kirby. Agregó más tarde que un avión de combate derribó el objeto.

Un funcionario estadounidense dijo que «no había indicios afirmativos de amenaza militar» para las personas en el suelo desde el objeto. Las autoridades dijeron que no podían confirmar si había algún equipo de vigilancia en el objeto que fue derribado.

Se realizará un esfuerzo de recuperación de los escombros, dijo Kirby. Dijo que el objeto era «aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño», mucho más pequeño que el globo espía que tenía una carga útil del tamaño de varios autobuses