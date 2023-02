Dj Adoni denuncia maltrato por parte de la policía en España

El popular mezclador de música de origen dominicano Julio Adoni Gross, mejor conocido como Dj Adoni, publicó varios videos en las historias de su cuenta en la red social Instagram en los que denunció que la policía española lo maltrató a él y a su equipo de trabajo.

En el material que mostró Adoni denunció que varios integrantes de su equipo de trabajo fueron maltratados por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

«Miren lo que nos han hecho, yo no soy delincuente», insistió el artista, mientras expresó su descontento con la policía de España, que tras una de sus presentaciones en ese país Europeo, lo enfrentó y lo acusó de delincuente.

Adoni, quien se encontraba junto a su equipo de trabajo y al influencer urbano Topo Point, mostró golpes en sus manos que supuestamente le causaron los agentes del orden.

“Mi gente de Madrid, me están tildando dizque por delincuente, dizque que me mandaron un helicóptero ahí, dizque que querían ver al dj y… ustedes saben que yo no soy de nada, yo lo único que hago es poner a la gente a beber romo feo”, explicó en un video.

Uno de sus acompañantes aseguró que también sufrió empujones de los oficiales pese a que enseñaron sus documentos e identificaciones.

“Policía de España, nosotros nos somos delincuentes. Nosotros solo ponemos a la gente de nuestro país y a los latinos a gozar. Nosotros no somos delincuentes”, continuó Adoni.

Advirtió que “a los dominicanos no nos van a quitar nuestra tradición de gozar”, aunque aclaró que respeta a la autoridad. Además, instó a sus compatriotas que residen en la Madre Patria a no intimidarse ante las presiones de los uniformados.