Agentes de la Policía matan otro joven en Santiago

Republica Dominicana.-Agentes de la Dirección Central De Investigaciones Criminales ( Dicrim ) asesinaron de varios disparos a un joven durante un confuso incidente ocurrido en el sector La Pulga de Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, informaron a este medio familiares de la víctima.

De acuerdo con informaciones preliminares, se trata de José Eduardo Burgos, de 21 años de edad, quien según sus parientes habría fallecido al recibir dos disparos por parte de los miembros de la uniformada, mientras se trasladaba en la motocicleta que utilizaba para conseguir el sustento de su familia.

“Ellos le cayeron atrás sin preguntarle por papeles, él se cayó y cuatro policías caco negro le dispararon y lo dejaron tirado. Luego llegaron varios policías vestidos de gris. Él no estaba atracando ni estaba robando, si lo mandan a parar lo más que pudieron hacer fue darle golpes, pero no un tiro. Me lo dejan tirado, si me habrían ayudado él se habría salvado”, declaró una mujer que se identificó como hermana del hoy occiso.

Sin embargo, una versión diferente indica que los policías de Santiago perseguían al joven por supuestamente estar vinculado a robos en la zona. Los familiares del occiso exigen a las autoridades que esclarezcan la muerte de su pariente, y solicitaron que contra los responsable caiga todo el peso de la ley “porque no fue un animal que mataron”.