También mandan para la casa a Jean Alain

Santo Domingo, RD

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, dispuso arresto domiciliario en contra del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa.

El juez tomó la decisión de variar la prisión preventiva que pesaba en contra Rodríguez y le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico.

Asimismo, fijó lectura de la sentencia íntegra para el 15 de febrero a las 3:00 de las tardes.

La audiencia de solicitud de variación de medida de coerción, inició a las 9:00 de la mañana, recesó a las dos de la tarde, luego de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositara una documentación y concluyó a las 12:49 de la madrugada.

El 29 de junio de 2021, Jean Alain fue recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En la audiencia, la defensa del exfuncionario, formada por Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y Nelys Rivas, alegaron que contra su cliente se dictó una medida de coerción consistente en prisión preventiva cuyo plazo máximo de duración de perdurabilidad es de 18 meses y el mismo venció el pasado 8 de enero.

Durante la audiencia y al hacer uso de la palabra Jean Alain Rodríguez solicitó al magistrado Amauris Martínez demostrar su inocencia en libertad.

"Permítame demostrar mi inocencia, comprobarla, mantenerla pero en libertad como manda la ley, yo no voy para ningún lado", dijo el exprocurador.

Mientras la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso argumentó que dictaminar el cese de prisión preventiva contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa, sería "cualquier cosa", menos "justicia".

"Otorgar un cese (de prisión) a Jean Alain sería premiar al que obstruye la justicia, al que hace un uso abusivo del derecho y eso no es justicia, eso puede ser cualquier cosa, pero eso no es justicia", dijo Yeni Berenice.

Asimismo señaló que a tres personas involucradas en el proceso están bajo el sistema de protección de testigos "por amenazas que han recibido". Además de que a una persona se le ofreció un millón de pesos para que no declarara.

"En su momento mandaron a personas a ofrecerles un millón de pesos para que no declarara como el caso de Raineiry Elizabeth Medina Sánchez", dijo.

Lo que dijo Jean Alain tras la decisión

"Muy buenas noches y que Dios les bendiga a todos", fueron las palabras que dijo el exprocurador tras la decisión del juez.

Imputados

En torno al caso figuran como imputados además el exdirector de Tecnología de la Información, Javier Forteza; el exdirector administrativo, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, ex subdirector administrativo, quienes también guardan prisión en la cárcel de Najayo.

También Jenny Marte, ex encargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, exdirector de Contabilidad. También está imputado el ex asesor Miguel José Moya, quien tiene presentación periódica.

En la lista de los acusados no figura Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del ex procurador Rodríguez, quien fue implicado al principio en el caso, pero no fue incluido en la acusación final. Según se informa, está colaborando con el ministerio público.