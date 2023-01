Romeo Santos revela que será padre por cuarta vez; presenta a su pareja en videoclip (Official Video)

El artista mostró en el clip por primera vez a su pareja Francelys con quien tendrá su cuarto hijo y el tercero con ella

El bachatero Romeo Santos estrenó la noche de este martes el videoclip de su tema «Solo Conmigo”, parte de su Formula, Vol. 3 álbum.

Al final del video sale el artista besando el vientre de una mujer embarazada. Y aunque se piensa que forma parte del guion de video, lo cual es cierto, también fue la trama propicia para que el «Rey de la bachata» diera la grata noticia al mundo que será padre por cuarta vez.

El artista mostró en el clip por primera vez a su pareja Francelys con quien tendrá su cuarto hijo y el tercero con ella, quien es la madre de los pequeños Valentino y Solano.

La noticia fue confirmada por la revista Billboard como exclusiva. Santos y su novia de toda la vida esperan un bebé. Esta también marca la primera vez que Santos, quien siempre ha mantenido en secreto su vida personal, muestra a su novia en uno de sus videos musicales.

Este será el cuarto de Santos, siendo su primogénito Alex Damian, de 21 años, producto de una anterior relación.

En el sensual pero elegante video musical, dirigido por el director Fernando Lugo, se muestra al intérprete de «Bebo» y su novia (otra modelo) semidesnuda simular una noche de pasión. Faltando poco para acabarse el video aparece otra mujer, esta vez su pareja real, revelando su barriguita.

El artista despide el clip con un beso en el vientre de su futuro bebé del que no se ha revelado el sexo.

“Buscaste muchos príncipes buscando el amor/ Derrochaste tantos sentimientos, nadie te entendió/ Tantas huellas en tu cama pero yo fui quien selló tu corazón/ Has fracasado en 100 relaciones sin saber por qué/ Has amado fuerte pero no a este nivel/ Y la almohada me dice que ha visto mucho sexo en tu colchón, pero conmigo sólo has hecho el amor”, canta el artista en el estribillo.

El cantautor sorprendió a sus fans con un artístico y simbólico video musical de amor que forma parte de su álbum de Romeo, Fórmula Vol. 3.

El vídeo musical representa el aspecto visual más íntimo, personal y socialmente ilustrativo de Romeo en toda su carrera. Hoy, como sencillo, «Solo Conmigo,» tiene +500k videos creados en TikTok.

«Solo Conmigo» lleva a los fans de Romeo a través de la conexión de un amor no revelado y profundo sin que el mundo lo vea, según detalla un comunicado de prensa.

En septiembre de 2022, Romeo lanzó Fórmula Vol. 3, su quinto álbum de estudio como solista. El álbum fue reconocido como uno de los 100 mejores álbumes de 2022 y uno de los 50 mejores álbumes latinos de 2022 por la revista Rolling Stone.