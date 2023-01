Quién es R ’Bonney Gabriel, la ganadora de Miss Universo 2023 durante la 71ª edición del certamen de belleza.

Miss USA, R'Bonney Gabriel, fue coronada como Miss Universo 2023 este 14 de enero durante la 71ª edición del certamen de belleza más esperado del año en el que se encontraron 84 representantes de distintas partes del mundo.



Tras una ardua competencia en la que se enfrentó en la fase final con Amanda Dudamen de Venezuela y Andreína Martínez de República Dominicana, la originaria de Estados Unidos recibió la corona de manos de Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2022.



Nacida en San Antonio, Texas, R'Bonney Gabriel actualmente tiene 28 años y cuenta con una licenciatura en Diseño de Moda e Indumentaria en la University of North de Texas, de dónde se graduó en 2018. Tras culminar sus estudios fundó su propia casa de modas que lleva por nombre R'Bonney Nola, en donde colabora con otras mujeres que comparten el mismo gusto por el diseño.



Fue elegida Miss Estados Unidos durante el certamen celebrado en el Grand Sierra Resort en Reno, Nevada, en el que se impuso ante las representantes de Ohio, Nebraska, Illinois y North Carolina.



También ha expresado estar orgullosa de su origen multicultural, pues tiene raíces filipinas por parte de su padre, describiéndose a ella misma como una "filipina tejana", según lo confesó durante una entrevista para ABC News.



R'Bonney Gabriel fue la encargada de diseñar la capa que utilizó en el desfile de traje de baño, la cual fue inspirada en la historia del Phoenix Rising que emergió de la adversidad para convertirse en más fuerte, más inteligente y más poderoso, según lo explicó ella misma a través de sus redes sociales.



Siguiendo este mismo ideal, comenzó el día emocionada por su participación en el certamen de belleza para el cual se preparó arduamente a lo largo de los últimos tres años, siempre confiando en tener una oportunidad como esta.



"Empecé a perseguir este objetivo cuando tuve una fuerte intuición diciéndome que necesitaba ir a por él. Estoy tan contenta de haber escuchado, porque este camino me ha llevado a un lugar donde me siento totalmente alineada conmigo misma y el propósito de ayudar a impactar a otros", señaló la actual Miss Universo.