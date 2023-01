Lo que dijo Fausto Miguel Cruz sobre asesinato a Jorge Mera en una entrevista con Nuria Piera

Fausto Miguel Cruz, asesino confeso del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, justificó la muerte que en junio de 2022 conmocionó a todo el país, alegando que el funcionario, quien por demás era su amigo de infancia, tenía una arma de fuego el día del incidente.

"Ese día fue algo que se salió de control, no es que yo quise hacer eso", dijo al ser entrevistado por la periodista Nuria Piera, para el programa Nuria Investigación Periodística.

Al ser cuestionado por Piera sobre la versión de él que asegura que el ministro poseía un revolver, respondió: "Yo lo conozco, soy una persona muy ligada de hace 30 años, más o menos, a las armas, y militar, o sea, yo sé cómo un revolver se ve, y más un revolver que yo lo traje (…), él se llegó a poner la mano en el bolsillo (…) cuando él intentó ponerse la mano ahí se dio el hecho, me vi obligado, nunca lo quise hacer".

Cruz negó haber ido a solicitar un permiso para exportar 5000 toneladas de batería, y dijo que la discusión se dio en el momento por una deuda que tenían.

Aseguró que Jorge Mera le pagaría ese día un parte de tres millones de dólares que supuestamente él le debía, que, alegó, había gastado en campaña política.

"Yo lo que quería era que me devolviera por lo menos dos millones de dólares de los más de tres que yo le había dado, y ese día supuestamente me iba a dar 500 mil, y a los varios minutos me di cuenta de que no lo tenía, empezamos a discutir, y se armó una fuerte discusión, y él intentó coger el revolver", manifestó.

Entre otras cosas, Fausto Miguel Cruz confirmó que él y Orlando Jorge Mera eran amigos de la infancia.

