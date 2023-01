El fuego que le tiró Shakira a Piqué en su nueva canción

Shakira dejó al mundo boquiabierto con el estreno de su colaboración con Bizarrap en el ‘BZRP Music Sessions #53’ con el que barrió el piso con Gerard Piqué.

Aunque se esperaba que la colombiana hiciera otra canción con indirectas para su ex luego de ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’, donde dice que “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, esta vez, se contradijo, dejó la diplomacia a un lado y fue más agresiva y le tiró directo a la yugular.

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, dice la primera parte de la canción.

Al inicio, todo parecía estar normal e indicar que se trataba de las letras de una simple mujer despechada hasta que como un juego de palabras menciona el nombre del futbolista retirado y hace referencia a hechos de su vida que han sido noticia, lo que hizo que lo demás tomara sentido.

“Yo sólo hago música perdón que te sal – pique”.

Publica Listín Diario que, los medios aseguraron que Shakira había dedicado ‘Te felicito’ al español y anunciaban la salida de una nueva ‘tiradera’ para él… ¡Y goooooool!

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”

En diciembre, las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez de elPeriódico dieron a conocer en su programa ‘Mamarazzis’ que Shakira y Piqué comparten la sociedad de las casas de los padres de ambos, quienes viven cerca. También fueron las primeras en ventilar información sobre la separación y la nueva relación de Pique.

Tras la prensa enterarse de la posible ruptura de estas dos celebridades reconocidas a nivel mundial, reporteros y paparazzis hicieron guardia día y noche en la puerta de la casa de Shakira, en la de sus padres y en la del apartamento de soltero de Piqué.

Aunque recientemente, en una entrevista para la revista Elle, afirmó que no irá a juicio por “una cuestión de principios”, la cantante y empresaria también mencionó su disputa legal con Hacienda, en la que es acusada de tener paraísos fiscales para ocultar sus ingresos.

A propósito de que en las redes se comenta que Shakira convierte en grandes éxitos musicales sus decepciones amorosas. “Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Y en la parte final se vuelve más intenso cuando retoma el juego de palabras para arremeter contra Clara Chía, de 22 años, con quien Piqué fue captado muy cariñoso dos meses después del anuncio de la separación durante un concierto, y posteriormente, sin ningún cuidado, asistiendo a una boda agarrados de mano.

“Tiene nombre de persona buena, clara – mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” “Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

“Una loba como yo no está pa tipos como tú, pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, cita el coro y finaliza.