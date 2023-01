El apartamentico de DJ Adoni

«Año nuevo, hogar nuevo» con esta frase inició el 2023 con muy buen pie para Dj Adoni.

El popular DJ se compró un tremendo apartamento en una torre del país, el cual presentó a través de sus redes sociales totalmente amueblado.

«Año nuevo hogar nuevo en RD ??. Gracias Dios por todo, Siempre te lo he pedido que me des fuerza y salud que yo de lo otro me encargo y te lo estoy demostrando ?. Gracias a la mejor que se ha convertido como una segunda madre para mi @dminervadecoraciones LA MEJOR», escribió Adoni en sus redes.