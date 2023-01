Clarissa Molina quiere disimular y por eso lleva el anillo de compromiso. El público insiste está soltera .

Aunque Clarissa Molina tiene la sección de comentarios en su cuenta de Instagram restringida, los fanáticos han encontrado la manera de hacerle llegar sus mensajes en medio de los rumores que la rodean y que dicen que se encuentra soltera.En una publicación hecha desde el perfil de ‘El Gordo y La Flaca’ aparece Molina, siendo peinada desde la ciudad de Nueva York antes de una transmisión. Allí, los televidentes no dudaron en comentar y preguntar por su prometido, Vicente Saavedra, quien tiene tiempo sin ser visto junto a la dominicana.Los internautas hasta dijeron que Molina usa el anillo de compromiso para aparentar que todo está bien con su pareja.“Ella quiere disimular, decir que no pasa nada y el novio escondido. Y ella con el anillo puesto. Ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Sácate ese paquete de arriba y verás que te sentirás mejor, nadie se muere en la víspera. Es mejor llorar ahora, antes de que sea demasiado tarde”, “¿El anillo puesto pa qué?”, “¿Y el prometido?” y “Ay Clarissa, mejor sola que mal acompañada” son parte de los comentarios que dejaron en la publicación del programa de Univision.Una de las situaciones que levantó sospecha fueron las fotos de Navidad de Clarissa Molina. En ninguna de ellas apareció Vicente Saavedra y sus seguidores no dejaron de preguntar por él. Fue después cuando desactivó la sección de comentarios . “¿Y el novio dónde está?”, “Esta soltera y de regreso en su apartamento wepa”, “Esa está más soltera que yo”, “¿Y tu novio?”, “Más vale sola qué mal acompañada y que venda el anillo que ahí tiene unos cuantos dólares” y “Y el prometido y futuro esposo donde quedo woow será que ya se dejaron somos tus fan dinos la verdad Clarissa”, le dijeron.