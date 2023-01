Alá Jazá le pidió esperar a sacerdote que interrumpió su presentación en Peralvillo

Luego que se hiciera viral un video donde se ve al sacerdote Juan José Silva interrumpir una presentación del merenguero Alá Jazá en el marco de las Fiestas Patronales de Peralvillo, provincia Puerto Plata, circulan nuevas imágenes que demuestran que aparentemente el cantante le pidió al párroco esperar hasta que termine el espectáculo.De acuerdo con el clip difundido recientemente, Silva abordó al intérprete de “Nadie se meta” cuando éste se disponía subir al escenario a lo que éste respondió poniendo su mano en el hombro del religioso, quien más tarde irrumpió en la tarima., lo que provocó el disgusto del público.En ese sentido, el relacionista público de Alá Jazá, el periodista Richard Hernández, explicó este miércoles a LISTíN DIARIO que “el artista le pidió esperar porque la introducción del show había iniciado, pero él está tranquilo porque no hizo nada malo”.Silva se quejó de que Alá Jazá no quisiera escuchar las reglas del evento y de no aceptarle una cena, además de los “pasos sensuales” de los músicos que lo acompañaban.“Pueblo de Peralvillo, yo soy el primero que quiere que ustedes disfruten estas fiestas… No es posible que hemos tenido cinco años aquí y hemos recibido artistas, se le da una acogida, se le da unas orientaciones y con el único artista que yo no he podido hacer eso es con este señor. Y le estoy diciendo que soy el sacerdote que organiza este evento y él que ahora no, que después, ¿y qué es eso?, si no habla conmigo aquí no se presenta, se lo he dicho de todas maneras, amablemente, al mánager”, dijo Silva.